Эксперт назвал СВО одной из главных тем Прямой линии с Путиным 

Политолог Иван Бирюлин раскрыл возможные темы предстоящей Прямой линии президента России Владимира Путина.

По информации RuNews24.ru, мероприятие может состояться 19 декабря, хотя рассматривается и альтернативная дата 18 декабря. Окончательное решение по срокам проведения пока не принято.

Эксперт отметил зависимость актуальности Прямой линии от живой обратной связи с населением. Этот формат помогает выявлять наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на запросы граждан.

С большой долей вероятности будут затронуты темы, связанные со специальной военной операцией и безопасностью страны. Также обсудят проблемы развития новых регионов и экономические вопросы.

Политолог уверен, что вопросов к президенту поступит большое количество. Они станут материалом для анализа настроений и проблем граждан после завершения мероприятия.