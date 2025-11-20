Пенсионерам повысят выплаты в декабре

В декабре 2025 года многие пенсионеры получат повышенные выплаты и дополнительные бонусы от государства в рамках предновогодней индексации.

Россияне, достигшие 80 лет в ноябре, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Сумма увеличится с 8 тысяч 907 рублей и 70 копеек до 17 тысяч 840 рублей и 40 копеек автоматически без подачи заявлений благодаря системе электронного документооборота.

Аналогичную прибавку получат инвалиды первой группы, но только один раз в жизни. Дополнительно предусмотрена надбавка за уход в размере 1314 рублей для получателей страховой пенсии, которая будет регулярно индексироваться вместе с основной выплатой.

Работающие пенсионеры, уволившиеся в конце года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Выплаты увеличатся автоматически после передачи работодателем сведений в Соцфонд в установленные законодательством сроки.