В субботу четырехбалльные пробки парализовали дороги Петербурга

Четырехбалльные пробки образовались на дорогах Петербурга 22 ноября из-за нескольких ДТП и высокой транспортной нагрузки.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» 22 ноября загруженность дорог Санкт-Петербурга достигла четырёх баллов. Нехарактерные для субботнего дня пробки начали формироваться после полудня на основных городских магистралях.

Так, затор образовался на Кольцевой автодороге перед вантовым мостом. Именно на этом участке произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Дорожное происшествие на проспекте Маршала Жукова после поворота на улицу Маршала Захарова привело к образованию пробки, отмеченной бордовым цветом на карте сервиса, сообщает Мойка78.

Центральные Северной столицы также столкнулись с транспортными проблемами. Заторы наблюдались на Садовой улице, площади Восстания, Дворцовой набережной и набережной Кутузова.

На севере Петербурга затруднения движения зафиксированы у станций метро «Пионерская» и «Удельная», где пострадала пропускная способность Коломяжского проспекта, проспекта Испытателей, Богатырского проспекта и проспекта Энгельса.