В Петербурге разыскивают пропавшего шестилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге разыскивают шестилетнего мальчика. С 22 ноября ребенок ушел гулять на детскую площадку на проспекте Косыгина и не вернулся домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о приметах пропавшего. Мальчик имеет рост 122 сантиметра, короткие русые волосы и темно-карие глаза.

На нем были синие джинсы, голубая куртка, синяя шапка и черные ботинки. Ребенок взял с собой красный самокат.

Отметим, что все известные сведения о пропавшем ребенке переданы в правоохранительные органы для организации поисковых мероприятий.