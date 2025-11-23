Инспекторы устанавливают личность виновника в ДТП со школьницей в Петербурге

В Невском районе ведется розыск автомобилиста, который покинул место аварии после столкновения с 12-летней девочкой. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября в 16:45 на Товарищеском проспекте. По предварительным данным, неустановленный автомобиль сбил 12-летнюю школьницу, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате инцидента девочка с травмами средней степени тяжести была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на основании произошедшего ДТП было возбуждены дела об административном правонарушении по соответствующим статьям.

На данный момент сотрудники полиции пытаются установить личность водителя и ведут поиск транспортного средства.