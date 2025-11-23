Коммунальщики Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за мокрого снега

Районные жилищные агентства Санкт-Петербурга переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

По данным пресс-службы жилищного Комитета Северной столицы, такие меры связаны с возможными осадками в виде мокрого снега. Метеорологи предупреждают о сильном снегопаде 24 ноября, в результате которого высота снежного покрова составит от четырех до семи сантиметров, а местами его выроста достигнет отметки в десять сантиметров. Температура будет колебаться от 0 до -2 градусов и может создать для образования гололедицы.

В связи с ожидаемой сложной дорожной обстановкой в ведомстве запланирована обработка тротуаров, проезжих частей и пешеходных зон противогололедными материалами. Также специалисты организуют очистку подходов к подъездам жилых домов, площадок для сбора отходов и объектов социальной инфраструктуры.