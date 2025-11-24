Петербуржцам рассказали о подготовке студентов к выходу на рынок труда

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин рассказал о подготовке студентов к выходу на рынок труда.

Как сообщает «Петербургский дневник», в эфире «Радиоклуба на Карповке» он сообщил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования. Новая модель будет сочетать лучшие практики советского периода и современные достижения.

Княгинин отметил, что ключевой особенностью станет сохранение фундаментальной подготовки. Для инженерных специальностей предусмотрено углубленное изучение физики, математики и химии.

Вице-губернатор подчеркнул важность практической ориентированности образования. Количество и виды стажировок будут расширены, а продолжительность обучения станет более гибкой.

По словам Княгинина, в Петербурге активно развивается университетская инфраструктура. Создаются технологические долины, включая «Технополис» Политехнического университета и «Невскую дельту» СПбГУ.