Король Карл пришел в ярость после слов принца Гарри о Камилле в книге «Запасной

Король Карл III принял решение о выселении принца Гарри из Фрогмор-Коттеджа после публикации скандальных мемуаров.

Как сообщает The Mirror, это произошло в январе 2023 года после выхода книги «Запасной», где Гарри раскритиковал королеву Камиллу. По данным источников, монарх был возмущен описанием супруги как «злой мачехи» и считал это последней каплей в отношениях с сыном.

В мемуарах принц рассказал о своей первой встрече с Камиллой, которую сравнил с медицинской процедурой. Он также выразил опасения, что она может быть опасной из-за связей с представителями медиа. Всего в книге содержится более шестидесяти упоминаний о королеве.

Инсайдеры утверждают, что Карл III воспринял выпады против жены как сознательное пересечение красной линии. Решение о выселении стало ответом на действия Гарри, которые были расценены как проявление неуважения к королевской семье.