Мужчина бросал бутылки с горючей жидкостью на проспекте Стачек

В Кировском районе Санкт-Петербурга задержан 62-летний мужчина, бросавший бутылки с зажигательной смесью в работников электросетевой компании.

В ночь на 26 ноября сотрудники Росгвардии и полиции задержали 62-летнего жителя дома на проспекте Стачек. Как установили правоохранительные органы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения был недоволен проведением работ по установке фасадной подсветки в позднее время суток.

Правонарушитель бросил две пластиковые бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью из окна своей квартиры. Одна бутылка предназначалась работникам электросетевой компании, вторая — их служебному автомобилю. Однако горючая жидкость не воспламенилась. Это позволило избежать человеческих жертв и повреждения техники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты изъяли на месте происшествия две бутылки с зажигательной смесью. Задержанного доставили отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.