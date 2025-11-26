Эксперты раскритиковали Меган Маркл за использование королевского титула

Эксперты по связям с общественностью раскритиковали Меган Маркл за использование королевского титула во время частного интервью. Инцидент с объявлением звания назвали нарушением протокола и проявлением нарциссизма.

Специалисты по связям с общественностью раскритиковали использование Меган Маркл королевского титула во время интервью Harper’s Bazaar. Основатель PR-агентства The Atticism Рене Смит назвала этот инцидент запланированным действием, показавшим нарциссические тенденции герцогини.

Эксперт по королевской семье Ричард Фицуильямс подтвердил нарушение протокола. По его словам, представление члена королевской семьи должно проходить иначе. Согласно правилам этикета Debrett’s, в подобных ситуациях объявляют гостя, а не представителя королевской семьи.

Эксперты единодушно оценили данный эпизод как проявление непоследовательности в публичном образе Меган Маркл, сообщает The Mirror.

Смит отметила, что подобные действия формируют негативное восприятие герцогини и демонстрируют ее оторванность от реальных потребностей в построении эффективной коммуникационной стратегии.