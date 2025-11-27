Представители агропрома Ленобласти получили награды в Петербурге

В БКЗ «Октябрьский» состоялась церемония чествования работников агропромышленного комплекса Ленинградской области. Мероприятие прошло с участием представителей городской администрации.

В концертном зале «Октябрьский» состоялось торжественное мероприятие для работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Ленинградской области. От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова участникам направили поздравления и благодарность за профессиональные достижения.

На церемонии присутствовал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков. В своем Telegram-канале он подчеркнули стратегическую важность сотрудничества между Петербургом и Ленобластью в развитии агропромышленного сектора. По его словам, оба региона совместно реализуют поручения президента по развитию рыбного и аграрного хозяйства.

Вице-губернатор выделил успехи Ленинградской области в растениеводстве и животноводстве, а также развитие современных перерабатывающих предприятий в Петербурге. От имени представителей власти он выразил признательность за устойчивое развитие отрасли и достижение новых производственных результатов.