В Ленобласти предложили усилить защиту прав потребителей

В Ленинградской области предложили новые меры для усиления защиты потребительских прав. Соответствующие инициативы рассмотрели на заседании межведомственного координационного совета при губернаторе региона.
Как сообщает пресс-служба Комитета МСУ Ленинградской области, наибольшее количество жалоб поступает от жителей по вопросам интернет-торговли, сферы услуг и ЖКХ.
Для решения этих проблем участники совещания предложили усилить проверочные мероприятия и расширить использование цифровых сервисов. Особое внимание уделят развитию системы досудебного урегулирования споров.
В регионе с 2012 года успешно работают информационно-консультационные центры, где граждане могут получить бесплатную юридическую помощь. За девять месяцев 2025 года специалисты уже оказали 2,7 тысяч консультаций, а до конца года планируют провести 3960.