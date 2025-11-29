Суббота, 29 ноября 2025
В Ленобласти предложили усилить защиту прав потребителей

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В Ленинградской области предложили новые меры для усиления защиты потребительских прав. Соответствующие инициативы рассмотрели на заседании межведомственного координационного совета при губернаторе региона.

Как сообщает пресс-служба Комитета МСУ Ленинградской области, наибольшее количество жалоб поступает от жителей по вопросам интернет-торговли, сферы услуг и ЖКХ. 

Для решения этих проблем участники совещания предложили усилить проверочные мероприятия и расширить использование цифровых сервисов. Особое внимание уделят развитию системы досудебного урегулирования споров.

В регионе с 2012 года успешно работают информационно-консультационные центры, где граждане могут получить бесплатную юридическую помощь. За девять месяцев 2025 года специалисты уже оказали 2,7 тысяч консультаций, а до конца года планируют провести 3960.

