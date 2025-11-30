Около 75% петербуржцев поддерживают празднование Дня матери

Три четверти жителей Санкт-Петербурга положительно оценивают празднование Дня матери.

Согласно результатам опроса от SuperJob, 75% респондентов в Северной столице выразили одобрение в отношении празднования Дня матери. Нейтральную позицию заняли 20% опрошенных, тогда как отрицательное отношение к дате высказали лишь 2% граждан.

Оставшиеся 3% респондентов не смогли дать ответ или указали на недостаточную осведомленность об этом празднике, который получил официальный статус в 1998 году.

Анализ демографических данных показал, что женщины демонстрируют более высокий уровень положительного восприятия праздника по сравнению с мужчинами. Наибольшую поддержку Дню матери выразила молодежь в возрасте до 35 лет, где доля позитивных оценок достигла 83%.