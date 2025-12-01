Прокуратура вернула 120 тысяч рублей обманутому пенсионеру из Ленобласти

Гатчинская городская прокуратура добилась возврата 120 тысяч рублей, похищенных у пенсионера мошенниками. Суд удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.

В рамках надзорной деятельности по защите прав социально уязвимых групп граждан сотрудники прокуратуры установили факт хищения денежных средств у пенсионера. Средства были получены злоумышленниками с использованием Интернета.

Городской прокурор подал иск в Топчихинский районный суд Алтайского края, чтобы восстановить права пенсионера. Он потребовал взыскать 120 тысяч рублей в пользу потерпевшего как неосновательное обогащение мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуре Ленинградской области.

Суд рассмотрел дело и удовлетворил иск полностью. В результате всю сумму, которую пенсионер перевел на счета злоумышленников, вернули законному владельцу.