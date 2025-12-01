В РЖД рассматривают запуск спальных вагонов по ВСМ для ночных поездок на восток

Руководство ОАО «РЖД» изучает возможность организации ночного движения на высокоскоростных магистралях (ВСМ) с использованием спальных вагонов. Для реализации таких перевозок потребуется разработка специальной компоновки поездов.

Глава холдинга Олег Белозеров в рамках телевизионной программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком», сообщил, что одним из стратегических направлений развития ВСМ станет линия до Иркутска протяженностью около девяти тысяч километров.

По его словам, для таких длинных маршрутов обычные сидячие вагоны могут быть недостаточно удобными, поэтому потребуются спальные вагоны.

На данный момент продолжается реализация первого национального проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Строительство трассы длиной около 700 километров, которая пройдет по территории шести регионов, планируют завершить к 2028 году. К 2030 году пассажиропоток между двумя столицами достигнет отметки в 23 миллиона человек в год.

Как ранее отмечал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, ВСМ выведет страну на новый технологический уровень.