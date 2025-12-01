Новые компании привлекут 4,5 млрд рублей инвестиций в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Две новые компании получили статус резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Их проекты предполагают общий объем инвестиций, превышающий 4,5 миллиарда рублей.

Экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» на очередном заседании одобрил к реализации новые инвестиционные проекты. Статус резидентов был присвоен компаниям «Вириал-Инструмент» и «АктивТестГрупп». Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

В своем Telegram-канале он добавил, что 13 действующих участников ОЭЗ скорректировали параметры своих проектов.

Компания «Вириал-Инструмент» направит 3,6 миллиарда рублей на организацию производства режущих пластин для металлообрабатывающих станков. Проект «АктивТестГрупп» с инвестиционным объемом в 900 миллионов рублей предполагает создание центра технической компетенции по неразрушающему контролю, добавил Поляков.

По словам вице-губернатора Северной столицы, новые предприятия обеспечат выпуск продукции, которая в настоящее время является дефицитной, а также займут свободные рыночные ниши.

Кирилл Поляков также отметил, что план по привлечению компаний в ОЭЗ на 2025 год выполнен. Вместе с двумя новыми резидентами, с начала года в особую экономическую зону было привлечено семь новых инвесторов с высокотехнологичными проектами.