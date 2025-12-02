Эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам продлят до 2029 года

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении до 2029 года эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам.

Законодательная инициатива была внесена в парламент правительством Российской Федерации. Документ предусматривает не только продление действующего экспериментального порядка, но и расширение перечня участвующих в нем регионов.

Так, в эксперименте помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области появятся Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области. Новый порядок будет действовать до первого марта 2029 года.

Согласно условиям эксперимента, выпускникам девятых классов для поступления в учреждения среднего профессионального образования достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Это позволяет упростить процедуру поступления и снизить нагрузку на школьников.