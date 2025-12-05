Автобусный маршрут № 65 усилят во время ремонта эскалатора на «Балтийской»

На время ремонта эскалатора на станции метро «Балтийская» в Санкт-Петербурге усилено движение автобусного маршрута № 65. Два дополнительных автобуса будут работать по будням, выполняя 18 дополнительных рейсов.

Во время капитального ремонта эскалатора на станции «Балтийская» усилена работа наземного транспорта. Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», по будним дням на маршрут № 65 выведены два дополнительных автобуса. Такой шаг позволит выполнить 18 дополнительных рейсов и сократить время ожидания транспорта для пассажиров.

Ранее представители Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что с 5 декабря 2025 года вестибюль станции «Балтийская» переходит на особый режим работы из-за ремонта. По будням с 08:10 до 09:20 вход для пассажиров полностью закрыт, а с 17:00 до 19:00 действуют частичные ограничения. Эти интервалы могут скорректировать в зависимости от пассажиропотока.

Работы на эскалаторе планируют завершить к 27 февраля 2026 года. На этот период горожанам советуют пользоваться соседними станциями метро, добавили в Комтрансе.

До станции «Технологический институт» пассажиры могут доехать на автобусе № 71 или троллейбусах № 3 и № 8. Альтернативным вариантом является станция «Нарвская», куда ходит автобус № 205.