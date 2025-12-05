Анализ Авито показал схожие бизнес-тренды в Москве и Петербурге

Аналитики Авито изучили, как в Санкт-Петербурге менялись показатели спроса и предложения в сегментах франшиз, готового бизнеса и оборудования, и сопоставили их с динамикой в Москве. По данным исследования, схожие тренды наблюдаются в обеих столицах: лидером роста остаются пункты выдачи заказов, заметная активность фиксируется в арендном сегменте и сфере услуг.

В Санкт-Петербурге в сегменте франшиз и готового бизнеса спрос сильнее всего вырос в ПВЗ — на 53%. Дополнительно отмечается увеличение интереса к бизнесу в сфере IT на 7%. В то же время спрос на автобизнес сократился на 11%. Схожая картина фиксируется в Москве, где лидерами роста также стали ПВЗ (+51%). Далее следуют аренда, показавшая увеличение на 33%, и услуги с ростом на 23%. Одновременно сфера красоты и здоровья в Москве продемонстрировала заметное снижение интереса — минус 18%.

В предложении Санкт-Петербурга лидируют ПВЗ с ростом на 77%, далее следуют предприятия в сфере аренды (+27%) и сегмент красоты и здоровья (+14%). В общепите зафиксировано снижение — минус 14%. В Москве драйверами роста предложения также выступают ПВЗ (+40%), далее следует арендный бизнес (+20%) и услуги (+9%).

Самая выразительная динамика спроса наблюдается в сегменте франшиз. В Санкт-Петербурге интерес к франшизам ПВЗ вырос в 3,3 раза. На втором месте по интенсивности развития находится строительное направление, где рост составил 3,2 раза. Замыкает тройку арендный бизнес, спрос на франшизы в котором увеличился в 2,1 раза за год. Одновременно фиксируется снижение интереса к торговым франшизам — минус 9%.

В Москве наиболее заметный рост также продемонстрировали франшизы в сфере ПВЗ — интерес к ним увеличился в 2,5 раза. Строительные франшизы показали двукратный рост, а на третьем месте оказалось автонаправление, где динамика составила 94%. Сегмент красоты и здоровья, напротив, сократился на 10%.

По приросту предложения в Санкт-Петербурге также лидируют франшизы ПВЗ с увеличением на 50%. На втором месте — сфера аренды, где количество предложений выросло на 35%. Замыкает тройку туризм, показавший рост на 17%. Количество предложений в общепите уменьшилось на 8%.

В сегменте оборудования наиболее заметен рост интереса к логистическому и лабораторному инвентарю. Спрос на логистическое оборудование увеличился на 20%, на лабораторное — на 14%. Количество предложений также выросло: в логистике на 23%, в лабораторном сегменте на 15%.

В лабораторной категории сильнее всего вырос интерес к весам (на 93%), мебели (на 56%), стерилизаторам (на 55%) и муфельным печам (на 48%). В логистике повышенное внимание отмечено к ангарам, резервуарам, морским и грузовым контейнерам, а также кранам и тележкам. Дополнительно аналитики фиксируют рост интереса к промышленному оборудованию — станкам, электротехнике, специализированным агрегатам, насосам и компрессорам.