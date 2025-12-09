Спрос на ИИ-инфраструктуру провоцирует рост цен на оперативную память

Цены на оперативную память и накопители продолжают расти на мировом рынке. Эксперты связывают эту тенденцию с высоким спросом со стороны сферы искусственного интеллекта (ИИ) и дата-центров.

В октябре-ноябре 2025 года продолжился рост цен на оперативную память (DRAM, HBM) и флеш-память (NAND). Как сообщил ведущий менеджер категории «Комплектующие для ПК» ритейлера «М.Видео» Арсен Гайдарилов, данная тенденция сохранится в ближайшие месяцы. Основной причиной стала активная перестройка мирового рынка памяти, спровоцированная резко возросшим спросом со стороны дата-центров и разработчиков искусственного интеллекта.

По его оценке, для этих направлений требуются колоссальные объемы высокопроизводительной памяти и скоростных серверных накопителей. Это создает дефицит на рынке и приводит к стабильному росту контрактных цен.

Гайдарилов в разговоре с РИА Новости указал, что параллельно ведущие производители перераспределяют производственные мощности в пользу выпуска более современных и востребованных стандартов. Это сопровождается постепенным сокращением выпуска менее маржинальных продуктов, например, оперативной памяти стандарта DDR4.

По словам эксперта, аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте флеш-памяти. Так, стоимость пластин для накопителей уже увеличилась на 20–60% из-за высокого спроса на корпоративные SSD для серверов, работающих с технологиями искусственного интеллекта.

На данный момент ритейлеры рекомендуют потребителям, планирующим покупку техники с большим объемом памяти, рассмотреть возможность совершить ее в ближайшее время.