Петербуржцев предупредили о желтом уровне опасности из-за сильного ветра

В Санкт-Петербурге с вечера 10 декабря до утра 12 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности. На территории города ветер достигнет порывов до 15 метров в секунду.

По информации пресс-службы Смольного, режим неблагоприятных погодных условий был введен на основании данных Гидрометцентра. Согласно прогнозу, с 22 часов 10 декабря до 15 часов 11 декабря в прибрежных районах Северной столицы ожидается сильный ветер.

В связи с этим представители администрации Петербурга призвали водителей и пешеходов проявлять повышенную осторожность.

Ранее Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов сообщил, что 11 декабря Петербург и Ленинградскую область затронет очередной циклон. Он принесет дожди и ветреную погоду, а температура воздуха достигнет 7 градусов тепла.