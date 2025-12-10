Новая пешеходная улица с ресторанами появится в Петроградском районе

На территории бывшей трикотажной фабрики «Красное знамя» в Петроградском районе Санкт-Петербурга появится пешеходная ресторанная улица.

Как сообщает «Петербургский дневник», проект реконструкции исторических корпусов, построенных по проекту архитектора Эриха Мендельсона, стартовал в 2021 году. Ремонтно-реставрационные работы планируется завершить в 2026 году, а полностью проект будет реализован до 2028 года.

В двух корпусах бывшей фабрики разместят коворкинг и апартаменты. Рядом с ними создадут общественное зеленое пространство, доступное для всех горожан. В бывшем трикотажном корпусе также планируют открыть апартаменты, где гости смогут увидеть исторические элементы здания.

Ключевым элементом станет новая пешеходная улица, которая свяжет отреставрированный корпус и новый жилой дом. Ее планируют открыть в 2027 году. По задумке девелоперов, это будет европейский променад с открытыми террасами и кафе на первых этажах зданий.

Ранее территория фабрики долгое время считалась нерентабельной и более чем 15 лет стояла заброшенной. Новый собственник провел масштабное архивное исследование и приступил к восстановлению объектов, согласовав работы с Комитетом по охране памятников.