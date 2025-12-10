Мишустин призвал модернизировать программы поддержки рождаемости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал актуализировать региональные программы, направленные на повышение уровня рождаемости.

Это заявление было сделано политиком на заседании правительства Российской Федерации. Мишустин подчеркнул важность выбора наиболее эффективных практик и проработки возможности их распространения в общенациональном масштабе.

Данная работа ведется в рамках поручений президента Владимира Путина, который ранее констатировал недостаточность принятых мер и сохранение негативных демографических тенденций. Актуализация региональных программ и тиражирование лучшего опыта являются частью решения этой задачи.

Правительство должно подготовить дополнительные комплексные предложения по перелому сложившейся ситуации. Для повышения рождаемости важно обеспечить молодым родителям уверенность в будущем и возможности для карьерного роста.