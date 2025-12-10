В Санкт-Петербурге стартовала традиционная акция «Дерево желаний»

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев стал участником традиционной благотворительной акции «Дерево желаний».

Об этом информирует пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Вместе с вице-губернатором города Кириллом Поляковым и главой Комитета по промышленной политике Александром Ситовым он присоединился к мероприятию. Енокаев исполнит новогоднее желание 13-летней Полины из Московского района, подарив ей домашний проектор.

Акция проводится в Северной столице при поддержке губернатора и городского правительства с 2015 года. Она объединяет тысячи людей, чтобы помочь детям-сиротам, ребятам из многодетных семей или оказавшимся в сложной ситуации.

Как отмечают в Комтрансе, принять участие в ней может любой желающий. Для этого нужно выбрать открытку с елки на праздничной ярмарке или перейти на сайт благотворительного проекта.