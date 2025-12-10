Среда, 10 декабря 2025
Ленобласть посетили более чем 6,4 млн туристов в 2025 году

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

В 2025 году Ленинградскую область посетило почти шесть с половиной миллионов туристов, что подтверждает высокую привлекательность региона.

Как сообщает «Невский проспект», объем туристического потока превысил 6,4 миллиона человек. Активное развитие инфраструктуры способствовало открытию новых музеев, созданию туристических маршрутов и реставрации объектов культурного наследия.

На эти цели в текущем году было направлено 5,2 миллиарда рублей. Инвестиции позволили отреставрировать памятники, создать новые культурные площадки и внедрить цифровые технологии, включая виртуальных гидов для шести музеев.

Губернатор Александр Дрозденко заявил, что в ближайшие годы финансирование туристической и культурной сфер планируется увеличить примерно на 10%. Значительная часть бюджета будет направлена на восстановление памятников и исторических объектов.

