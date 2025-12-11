В Бокситогорском и Тихвинском районах модернизировали ветклиники

Государственная ветеринарная служба Ленинградской области завершила модернизацию двух ключевых учреждений в восточных районах региона.

Как сообщает «Невский проспект», эти работы направлены на повышение качества и доступности ветеринарных услуг для местных жителей и их питомцев.

В Бокситогорске ветеринарная лечебница была подключена к централизованной газовой сети, что является важным инфраструктурным улучшением.

Использование «голубого топлива» теперь обеспечит стабильное и экономичное отопление основного здания, а в перспективе позволит подключить к системе гараж и инсинератор. Параллельно на территории клиники продолжается создание специализированного карантинного центра для животных.

В Тихвинском районе был выполнен полный капитальный ремонт здания Пашозерского ветеринарного участка. В рамках проведенных работ специалисты полностью заменили кровельную конструкцию, установили новые современные окна и двери, а также провели комплексную внешнюю и внутреннюю отделку помещений.