За сутки в Ленобласти произошло шесть ДТП с пострадавшими

За минувшие сутки на дорогах Ленинградской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди.

За последние 24 часа на дорогах Ленинградской области произошло 57 ДТП. В шести авариях пострадали люди, общее число травмированных составило пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На территории Санкт-Петербурга за аналогичный период зафиксировано 333 дорожных происшествий. В 11 случаях участники движения пострадали, общее число травмированных составило 11 человек.

Также в регионе было зарегистрировано одно ДТП со смертельным исходом.