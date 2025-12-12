В августе Ленинградская область впервые отметит День русской самобытности.

Инициатива по учреждению новой даты получила поддержку Совета по межнациональным отношениям при губернаторе региона. Ключевой целью праздника является обогащение этнокультурной палитры региона, поддержка русского языка, истории и национальных традиций. Эти задачи органично встроены в общую стратегию, направленную на укрепление гражданского единства, поддержку семей участников специальной военной операции (СВО) и сохранение исторической памяти.

Вице-губернатор Константин Патраев, ссылаясь на свой опыт службы в зоне СВО, отметил, что плечом к плечу сражались представители разных народов, включая осетин, русских, татар, чеченцев и дагестанцев. Он уверен, что именно благодаря этой сплоченности будет достигнута Победа, а также призвал перенести данный опыт взаимопонимания в мирную жизнь региона, сообщает «Невский проспект».

По словам вице-губернатора, уделяя особое внимание русской культуре, власти будут так же жестко пресекать любые попытки разрушить межнациональный мир.

Таким образом, новый праздник задуман как объединяющий фактор. Он призван подчеркнуть вклад русской культуры в многонациональное пространство Ленинградской области, укрепляя общее гражданское единство.