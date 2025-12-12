Минтруд не поддержал законодательную инициативу о сокращении рабочего дня

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков не видит необходимости сокращать продолжительность рабочего дня в России. По его оценке, текущая ситуация на рынке труда не требует подобных изменений.

Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков выступил с заявлением, в котором обозначил свою позицию относительно инициативы по сокращению рабочего дня. По словам министра, на текущий момент в подобном шаге нет необходимости.

Котяков подчеркнул, что для реализации таких масштабных изменений должны существовать четкие предпосылки и обоснованная целесообразность. По его оценке, анализ существующей конъюнктуры на рынке труда не выявляет потребности в переходе к сокращенному рабочему дню. Таким образом, профильное ведомство не видит оснований для поддержки соответствующей законодательной инициативы, сообщает ivbg.ru.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об установлении 30-часовой предельной продолжительности рабочей недели. Согласно инициативе, рабочий день при пятидневной неделе должен был бы сократиться до шести часов.