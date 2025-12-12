Сотрудники прокуратуры проверят состояние домов в деревне Георгиевское

Прокуратура Тосненского района начала проверку после возможного нарушения прав жителей деревни Георгиевское. Надзорные мероприятия инициированы по поручению прокурора Ленинградской области.

Сотрудники ведомства начали проверку в связи с возможными нарушениями прав жителей деревни Георгиевское. Надзорные мероприятия организованы по поручению прокурора Ленобласти Сергея Жуковского.

В рамках проверки прокуратура даст комплексную оценку нескольким ключевым аспектам. Основное внимание будет уделено состоянию многоквартирных домов в населенном пункте. Одновременно надзорное ведомство проверит, как соблюдаются требования земельного законодательства при размещении и эксплуатации объектов недвижимости, в частности банных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратура Ленинградской области.

По окончании проверки и анализа собранных данных прокуратура подготовит итоговые выводы. Если в ходе надзорных мероприятий будут установлены нарушения закона, ведомство примет все предусмотренные законодательством меры для восстановления прав жителей и устранения выявленных недостатков.