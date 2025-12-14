В Петербурге возбуждено дело об убийстве мужчины на Мебельной улице

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по статье Уголовного кодекса «Убийство». Тело мужчины 1969 года рождения было обнаружено 13 декабря в непосредственной близости от дома на Мебельной улице. Ранее этот гражданин числился в розыске как пропавший без вести.

По предварительным данным, смерть наступила в результате колото-ножевого ранения в область туловища. В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для этого назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

Работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжается. Следственный отдел по Приморскому району осуществляет полный спектр процессуальных действий в рамках расследования уголовного дела.