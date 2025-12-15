Рейс в Санкт-Петербург задержан на пять часов в Ярославле

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав авиапассажиров при задержках рейсов.

По информации пресс-службы ведомства, в аэропорту Ярославля временно действовали ограничения на прием и отправку воздушных судов. Это привело к задержке рейса, следующего в Санкт-Петербург, более чем на пять часов.

На месте с пассажирами работает помощник Ярославского транспортного прокурора Дмитрий Кукин. Авиакомпания уже обеспечила людей напитками и горячим питанием.

Для оперативного реагирования на нарушения круглосуточно действует мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура также направила в суд уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, житель Санкт-Петербурга с июня прошлого года по январь 2025 года предоставлял ФГУП «Росморпорт» подложные документы.

В них фиксировалось выполнение работ по транспортировке и утилизации судовых отходов, которые в реальности не проводились.