В Петербурге утвердили обновленную Стратегию развития до 2035 года

В Санкт-Петербурге подписан закон об обновлении Стратегии развития города до 2035 года.

Теперь документ синхронизирован с национальными целями развития страны. Как сообщает пресс-служба Смольного, работа над корректировками велась полтора года с привлечением экспертов и общественности. Основная цель остается прежней — повышение качества жизни горожан.

Для ее достижения определены четыре ключевых направления: «Социальный город», «Комфортный город», «Умный город» и «Открытый город». В документе закреплены 18 целей, увязанных с государственными программами.

Прогноз до 2035 года предполагает стабильный экономический рост. Ожидается, что среднегодовой рост ВРП составит 103,7%, а число семей, улучшивших жилищные условия, превысит 253 тысячи.

Ранее в Северной столице был принят закон о комплексном развитии территорий.