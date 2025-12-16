За полгода предприятия Петербурга получили 1,36 млрд рублей федеральных грантов

Промышленные предприятия Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2025 года получили федеральные гранты на общую сумму 1,36 миллиарда рублей. Средства были выделены в рамках программ поддержки поставщиков крупных корпораций.

Финансирование было направлено на реализацию девяти проектов по программам так называемого «доращивания». Эти программы предназначены для создания и адаптации продукции под конкретные задачи крупных заказчиков, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В своем Telegram-канале Поляков подчеркнул, что успешному привлечению средств способствовала активная работа федерального Центра поддержки инжиниринга и инноваций при участии петербургского «Технопарка Санкт-Петербурга». До конца текущего года еще четыре проекта из города могут получить дополнительное финансирование в объеме около 800 миллионов рублей.

По словам вице-губернатора, системная работа по поддержке промышленности приносит результаты. Начиная с 2022 года, компании Петербурга привлекли в общей сложности свыше 2,3 миллиарда рублей федеральных средств в рамках 17 проектов.

Поддержка охватывает весь цикл развития: от проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и промышленного инжиниринга до подготовки предприятий к привлечению инвестиций и выходу на публичные рынки, добавил Поляков.