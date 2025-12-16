На территории Ленобласти разрешили петарды в новогоднюю ночь

Власти Ленинградской области разрешили использование пиротехники населением в новогоднюю ночь, однако официальные салюты отменены. Муниципалитетам рекомендовано организовать специальные площадки для безопасного запуска.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, общий запрет на применение петард и фейерверков в новогоднюю ночь вводиться не будет. При этом все запланированные ранее официальные фейерверки, как муниципального, так и областного уровня, были отменены.

Для минимизации рисков и обеспечения безопасности местным администрациям поручено организовать в населенных пунктах специально оборудованные площадки для безопасного запуска пиротехники гражданами, сообщает allnw.ru.

Праздничная программа публичных мероприятий в этом году будет сосредоточена на детской аудитории. Основными событиями станут традиционные новогодние утренники, представления у праздничных елок и театрализованные шоу.