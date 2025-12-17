За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла на 30 процентов

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Санкт-Петербурге за неделю вырос на 30,3%.

Согласно данным Роспотребнадзора, уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом в Петербурге вырос на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей. В Ленинградской области аналогичный показатель увеличился на 28,1%.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), риновирусы, а также вирусы парагриппа и аденовирусы. Заболеваемость COVID-19 также выросла 11,6% в Северной столице и на 72,5% в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также представители ведомства добавили, что на 50-ю неделю против гриппа было привито 60,7% населения Петербурга и 64,5% жителей Ленобласти.