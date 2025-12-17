Представители Roblox готовы к диалогу с российскими регуляторами

Роскомнадзор рассматривает возможность возобновления взаимодействия с платформой Roblox после получения от ее руководства заявлений о готовности соблюдать российское законодательство.

После введения ограничений руководство компании обратилось с предложением о взаимодействии, сообщили в пресс-службе РКН. Целью диалога в ведомстве назвали принятие мер по удалению деструктивного контента, пресечению преступных действий и общения между пользователями.

В РКН отметили, что представители платформы признали недостаточный уровень модерации внутриигрового контента и отсутствие должного контроля за безопасностью в пользовательских чатах. В компании выразили намерение постепенно адаптировать свою деятельность в соответствии с законодательством.

Представители регулятора подчеркнули, что пойдут на сотрудничество в случае, если декларируемые намерения будут подкреплены практическими шагами, особенно в части защиты несовершеннолетних пользователей.

Напомним, что в начале декабря доступ к Roblox был ограничен из-за многочисленных нарушений. Также в РКН указывали на риски использования площадки педофилами для знакомства с детьми.