Рэпер Macan столкнулся с трудностями адаптации во время службы в Росгвардии

Рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, проходит срочную службу в элитном подразделении «Витязь» Росгвардии в Подмосковье.

По имеющейся информации, 23-летний музыкант испытывает трудности с адаптацией в армейском коллективе. Его назначили водителем, и он отвечает за управление микроавтобусами, грузовиками «Урал» с бронерубкой и иномарками.

Однако, как сообщает Telegram-канал SHOT, даже хорошие условия службы не помогли избежать проблем в общении с сослуживцами. По данным канала, коллектив встретил музыканта настороженно, в его адрес звучали насмешки и закрепилось обидное прозвище.

Напряженная ситуация привела к драке. Запись этого инцидента распространилась в Интернете и вызвала активное обсуждение.

Источники сообщают, что внутри подразделения отмечают замкнутость рэпера. Он держится обособленно, избегает лишних контактов и даже просил командование ограничить к нему доступ других военнослужащих. Такое поведение усилило недовольство и интерес сослуживцев.

Его призыву предшествовали публикации в СМИ о возможном уклонении от воинской обязанности. В частности, сообщалось о шести неявках по повесткам и нахождении за границей. Сам Андрей Косолапов опроверг эти обвинения. Он заявил, что не покидал страну и не уклонялся от призыва.

В настоящее время артист временно приостановил музыкальную деятельность и концертную активность, сосредоточившись на выполнении воинских обязанностей.