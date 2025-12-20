Петербуржцы недовольны установкой ограждений из профлиста на Старорусской улице

Жители Санкт-Петербурга раскритиковали установку защитных экранов из профлиста вдоль газонов. Активисты считают эту меру спорной и опасаются ее распространения.

В Санкт-Петербурге появился новый способ защиты зеленых насаждений в зимний период, вызвавший критику со стороны градозащитников. По данным активистов, у здания на Старорусской улице были установлены защитные экраны из профлиста, призванные оградить кустарники вдоль газонов от противогололедных реагентов.

Пользователи группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» отмечают, что данное решение является крайне спорным. По их мнению, кустарники и деревья без листьев, должны оставаться видимой частью городской среды в любое время года, формируя характерный графический пейзаж.

Некоторые жители Северной столицы усомнились в безопасности ограждений.

«Ладно эстетика, но, а если упасть на это лист на скорости с велосипеда, наверное, минус велосипедист сразу», — сообщает один из пользователей группы. «Лишь бы, когда поскользнешься не упасть на этот настил и не пораниться», — отмечает житель Петербурга.

Другим пользователям не нравится внешний вид новых объектов.

«Мне не нужны палки зимой, но нужны газоны летом», — добавил подписчик сообщества. «Можно было прозрачные сообразить», — подчеркнул активист.

Часть градозащитников опасаются, что подобная практика может получить широкое распространение на территории города.