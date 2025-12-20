Россиянам рассказали о возможности введения дополнительной пенсии

В России периодически возникает дискуссия о введении дополнительной ежегодной выплаты для пенсионеров. Однако эксперты и официальные лица указывают на отсутствие законодательных оснований для подобной инициативы, подчеркивая ее высокую бюджетную нагрузку.

Суть предлагаемой меры

Под термином «13-я пенсия» подразумевается идея единовременной дополнительной выплаты пенсионерам в конце года, аналогичная практике «13-й зарплаты» в корпоративном секторе. Следует отметить, что такая премия для сотрудников является добровольным решением работодателя и не гарантирована трудовым законодательством. Соответственно, инициатива о пенсионной выплате носит исключительно дискуссионный характер. Ни один законопроект, направленный на ее законодательное закрепление, пока не был принят, что связано со большими бюджетными расходами, которые потребовались бы для реализации.

История законодательных инициатив

Как отмечают эксперты, обсуждение возможности введения дополнительной выплаты для людей пенсионного возраста продолжается больше десяти лет. Первые подобные предложения рассматривались еще в 2013 году, когда речь шла о целевой поддержке граждан старше 70 лет. В последующие годы инициативы неоднократно вносились в Государственную думу различными политическими силами.

Например, в 2021 году депутаты предлагали установить ежегодную декабрьскую выплату в размере обычной пенсии для всех категорий получателей. Однако правительство тогда не поддержало проект, сославшись на рост расходов почти на 655 миллиардов рублей. В 2023 году очередной вариант законопроекта был отклонен с формулировкой, что пенсия является компенсацией утраченного заработка, а предлагаемая мера больше походила на материальную помощь, которая должна быть равной для всех.

Текущая ситуация и перспективы на 2025 год

Несмотря на периодическое возвращение этой темы в публичную повестку, в 2025 году выплаты так называемой 13-й пенсии не предусмотрено. По словам юристов, соответствующий законопроект не принят, поэтому рассматривать эту выплату как гарантированный источник дохода необоснованно. Эксперты также обращают внимание на распространенное заблуждение: некоторые пенсионеры ошибочно принимают за дополнительную выплату авансирование январской пенсии, которое иногда происходит в конце декабря. Фактически это означает получение части будущего платежа раньше срока, а не надбавку.

В текущем году отдельные политические деятели вновь упоминали данную инициативу, предлагая приурочить выплату либо к новогодним праздникам, либо ко дню рождения пенсионера. Однако эти предложения остаются на стадии обсуждения.

Аргументация за и против

Сторонники инициативы обосновывают ее необходимостью усиления социальной поддержки пожилых граждан. В перечень аргументов входит помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг и лекарств, частичная компенсация инфляции, а также создание финансовой возможности для подготовки к новогодним праздникам. Основным препятствием для реализации называют объем требуемого бюджетного финансирования. По оценкам парламентариев, разовая выплата всем пенсионерам, численность которых превышает 40 миллионов человек, потребовала бы от 654 миллиардов до триллиона рублей.