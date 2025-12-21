Световой день в Петербурге продлится меньше шести часов

Около шести вечера по московскому времени 21 декабря наступит зимнее солнцестояние или самый короткий световой день в году. В Санкт-Петербурге он продлится меньше шести часов.

Примерно в 18:04 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. В этот момент Солнце достигнет самой низкой точки над горизонтом в Северном полушарии, что ознаменует самый короткий день и самую длинную ночь в году.

В Санкт-Петербурге продолжительность светового дня в этот период составляет около 5 часов 50 минут, а высота солнца над горизонтом не превышает семи градусов.

С астрономической точки зрения с этого момента начинается зима, однако после солнцестояния день начинает постепенно увеличиваться: рассветы наступают немного раньше, а закаты — немного позже. Это изменение, почти незаметное визуально, символически отмечает начало движения к весне, сообщает Telegram-канал «АстроФотоБолото».

Пользователи канала добавили, что длинные декабрьские ночи создают отличные условия для наблюдения за звездным небом. В это время можно увидеть зимние созвездия, Млечный Путь и иногда даже полярное сияние.