Северное сияние осветило ночное небо над Ленобластью

Жители Санкт-Петербурга и Выборга в ночь на воскресенье наблюдали северное сияние.

В ночь на 21 декабря жители Петербурга и Ленинградской области увидели северное сияние. Атмосферное явление окрасило небо в зеленые и розовые оттенки. Фотографии атмосферного явления были опубликованы в Telegram-канале «АстроФотоБолото».

Пользователи запечатлели зеленые и розовые свечения на фоне чистого звездного неба.

Часть эффектных снимков получилось в выборгском парке Монрепо. По словам одного из подписчиков Telegram-канала, съемка проходила в сложных условиях: при порывах северного ветра до 18 метров в секунду и температуре около –5 градусов. Кроме того, ледяные брызги от волн усиливали ощущение холода.

Напомним, 21 декабря в 18:04 по московскому времени солнце опустится на минимальную высоту над горизонтом. В момент зимнего солнцестояния световой день в Петербурге продлится около 5 часов 50 минут, а небесное светило поднимается над горизонтом не выше семи градусов.