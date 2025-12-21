Жителей Ленобласти предупредили о работе систем оповещения утром в понедельник

В Ленинградской области 22 декабря состоится плановая проверка региональной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы будут транслироваться в течение двух часов через сирены, громкоговорители и телерадиоканалы.

В понедельник на территории региона пройдет плановая проверка региональной системы оповещения населения.

По информации пресс-службы правительства Ленобласти, мероприятие запланировано на период с 10:00 до 12:00. В ходе него будут задействованы электросирены и сети уличных громкоговорителей.

К проверке также подключатся телевизионные и радиотрансляционные сети. Так, на федеральных телеканалах с 10:43 до 10:44 будет показан специальный проверочный ролик.

Власти призвали жителей и гостей области сохранять спокойствие при срабатывании систем оповещения.