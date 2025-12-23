С теплыми елками в дом могут проникнуть иксодовые клещи

Из-за аномально теплой зимы в центральные регионы России вместе с живыми елками могут проникнуть иксодовые клещи. По словам профессора Игоря Гламаздина, теплая погода не позволила паразитам впасть в спячку, и они остаются активными, закрепляясь на древесине и хвое.

Эксперт в беседе с 360.ru отметил, что случаи заноса клещей с новогодними деревьями уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Попадая в квартиру, где температура достигает 20…25 градусов, клещи оживают и начинают искать хозяина для питания, которым может стать человек или домашний питомец.

Главная опасность, по словам специалиста, заключается не в самом укусе, а в инфекциях, которые переносят клещи. Среди них — клещевой энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз), моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Для защиты от нежелательных гостей Гламаздин рекомендует тщательно осматривать и встряхивать ель перед внесением в дом, а также оставлять ее на балконе или улице на несколько часов. Если есть возможность, дерево можно промыть водой под небольшим напором. Также эксперт советует в первые дни после установки елки внимательно осматривать пространство вокруг нее и обработать домашних животных средствами от клещей.