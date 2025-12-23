В Петербурге для раненых бойцов СВО устроили новогодний концерт

В преддверии Нового года в Мариинской больнице Санкт-Петербурга прошел праздничный концерт для участников специальной военной операции, проходящих лечение. Мероприятие было организовано по поручению городских властей.

От имени губернатора Александра Беглова бойцов вице-губернатор Кирилл Поляков поздравил с наступающим праздником и пожелал им скорейшего выздоровления. В своем обращении Поляков подчеркнул, что Санкт-Петербург последовательно выполняет задачу по поддержке военнослужащих, следуя установке президента России. Он заверил, что для города важно обеспечить всем необходимым каждого защитника страны без каких-либо различий.

Также Поляков подчеркнул, что вопросы лечения, реабилитации и дальнейшей социальной адаптации раненых находятся на особом контроле городских властей, а меры поддержки постоянно совершенствуются.