Медицина

Ретатрутид показал рекордную эффективность в борьбе с ожирением в печени

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Результаты клинических испытаний нового препарата от ожирения демонстрируют его высокую эффективность. Лекарство не только способствует большой потере веса, но и уменьшает количество жира в печени.

Ключевые результаты клинических исследований

Экспериментальный препарат ретатрутид, разрабатываемый американской фармацевтической компанией Eli Lilly, продемонстрировал комплексное действие в ходе поздней стадии клинических испытаний.

Представленные на заседании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени данные показали, что препарат не только снижает массу тела, но и воздействует на метаболические осложнения ожирения. У количества жира в печени сократилось в среднем на 81–86%. К 48-й неделе терапии 93% пациентов, получавших высокую дозу, достигли уровня жира в печени ниже 5%. Этот показатель эквивалентен излечению от жировой болезни печени.

Механизм действия

Ретатрутид относится к препаратам нового поколения и действует иначе, чем существующие аналоги. Он представляет собой инъекцию, вводимую раз в неделю, которая имитирует работу трех гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм: GLP-1, GIP и глюкагона. Этот «тройной» механизм обеспечивает более мощное воздействие.

Согласно результатам исследований, среднее снижение веса у участников, завершивших полный курс терапии, составило 28,7% за 68 недель, что превышает эффективность уже одобренного препарата Zepbound от той же компании. Дополнительным положительным эффектом стало снижение уровня боли у пациентов с остеоартритом колена на 62,6%.

Контекст фармацевтического рынка и перспективы

Успешные испытания ретатрутида имеют стратегическое значение для Eli Lilly в условиях жесткой конкуренции с датской компанией Novo Nordisk за лидерство на быстрорастущем рынке средств от ожирения и диабета 2-го типа. Ожидается, что объем этого рынка может достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году. Разработка и вывод на рынок более эффективных препаратов следующего поколения становятся ключевым фактором конкурентной борьбы.

В Eli Lilly рассматривают ретатрутид как свой следующий флагманский продукт после Zepbound. При этом врачи отмечают, что около 18% пациентов, получавших максимальную дозу, прекратили участие в исследовании из-за побочных эффектов, включая слишком быструю потерю веса.

Для окончательного вывода препарата на рынок компании предстоит завершить еще несколько исследований поздней стадии, запланированных на 2026 год.

