Россиянам рассказали о графике выплат и размере пенсий в 2026 году

С января 2026 года в России произойдет плановая индексация пенсий, а также изменится график выплат в связи с новогодними праздниками.

Плановая индексация и размеры выплат

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров будут увеличены на 7,6%. Соответствующий федеральный закон был подписан в ноябре 2025 года. В результате минимальный размер страховой пенсии по старости составит 14,2 тысячи рублей.

По прогнозам экспертов, средний размер такой пенсии у неработающих пенсионеров достигнет примерно 27,7 тысячи рублей в месяц, а у работающих — 23,8 тысячи рублей. Пенсии по потере кормильца вырастут до 8,1 тысячи рублей, а минимальный размер выплаты по инвалидности установится на уровне 4,3 тысячи рублей. Социальные пенсии и государственное пенсионное обеспечение будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%.

Новый график выплат

В связи с новогодними праздниками изменится график выплат пенсий за январь 2026 года для части получателей. Пенсионеры, которые обычно получают выплату с 1 по 11 число месяца на банковскую карту, получат январскую пенсию досрочно — 30 декабря 2025 года.

Аналогичным образом поступят с теми, кто получает деньги через почтовые отделения в период с 3 по 11 января. Для остальных категорий пенсионеров, чья дата выплаты приходится на период после 11 января, график не изменится. Отметим, что январская выплата, перечисленная в декабре, будет уже проиндексирована на 7,6% для получателей страховых пенсий.

Законодательные инициативы

В декабре 2025 года в депутаты Государственной Думы внесли законопроект о введении ежегодной доплаты к страховой пенсии по старости, так называемой 13-й пенсии.

Согласно документу, выплата должна производиться накануне Нового года и составлять размер страховой пенсии получателя, но не менее 1,5 величины прожиточного минимума пенсионера. На данный момент законопроект находится на рассмотрении и не принят.

Также в органы власти направлялось предложение о выплате «Новогоднего капитала» всем пенсионерам по старости в размере пяти тысяч рублей, однако официального ответа на эту инициативу пока не последовало.

Перерасчет

В августе 2026 года для работающих пенсионеров будет проведен ежегодный перерасчет пенсии с учетом сформированных за прошедший год пенсионных баллов. Максимальная прибавка в результате такого перерасчета может составить 470 рублей.