Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 31 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Сравнение с европейскими показателями

Онищенко отметил, что, несмотря на то что в Европе средний возраст рождения первого ребенка часто составляет 32–34 года, эта статистика не должна утешать. По его словам, России необходимо ориентироваться на собственные демографические задачи и решать их самостоятельно. Академик также добавил, что государство и регионы предпринимают значительные усилия для поддержки многодетных семей. Лидерами по рождаемости в стране он назвал Республику Дагестан, Республику Ингушетию и город Москву.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Отдельно Онищенко не рассматривал данные по Санкт-Петербургу, однако ранее, 12 марта, аналогичную цифру для города озвучила председатель комитета по социальной политике северной столицы Елена Фидрикова. Она сообщила, что средний возраст петербурженки при рождении первого ребенка также составляет 31 год. По ее словам, самым благоприятным с медицинской точки зрения периодом для рождения детей считается возраст от 19 до 28 лет.

Тревожные демографические показатели

Фидрикова обратила внимание на то, что текущие статистические данные далеки от целевых. Одним из ключевых тревожных показателей является суммарный коэффициент рождаемости, который в Санкт-Петербурге составляет 1,26 ребенка на одну женщину, при среднем значении по России в 1,4. Для обеспечения естественного воспроизводства населения этот коэффициент должен быть не ниже 2,1.

Целью, поставленной перед городом, является увеличение показателя до 1,6 к 2030 году. Глава комитета подчеркнула, что нынешний уровень рождаемости недостаточен для прироста населения и благополучия города и страны в долгосрочной перспективе.