Женщина попала в больницу после падения вывески с фасада здания в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после падения вывески на женщину в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел 25 декабря у торгово-развлекательного комплекса, пострадавшая была госпитализирована, сообщает пресс-служба СК России.
Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления по Петербургу Павлу Выменцу предоставить отчет о ходе расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.
Уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства и лица, ответственные за безопасность конструкции.