Телеведущий Мясников резко раскритиковал противников приема статинов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» жестко высказался о россиянах, отказывающихся принимать статины — препараты для нормализации уровня холестерина.

Он назвал таких людей «антистатиночниками» и обвинил их в том, что они следуют советам «идиотов-блогеров или врачей-преступников». По словам Мясникова, отказ от назначенных лекарств может привести к тяжелым последствиям, включая инсульты, инфаркты и летальные исходы. Он подчеркнул, что прекращать прием статинов, в том числе во время новогодних праздников из-за употребления алкоголя, опасно.

Ранее Мясников уже предупреждал об опасностях новогоднего застолья, призывая к умеренности из-за риска развития острого панкреатита от жирной пищи и алкоголя. Статины назначаются пациентам с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний для профилактики серьезных осложнений.